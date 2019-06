Sicurezza: 35mila identificati, 30 arrestati e 243 indagati dalla Polfer questa settimana

- 35.452 identificati, 30 arrestati e 243 indagati: è questo il bilancio dei controlli effettuati questa settimana dalla Polizia ferroviaria con l’impiego di 3.054 pattuglie in stazione e 813 a bordo treno. 1.711 i treni scortati e 314 i pattugliamenti le strade ferrate. 231 i servizi antiborseggio in abiti civili per il contrasto al fenomeno dei furti ai danni dei viaggiatori, generalmente in aumento nel periodo estivo. In particolare: 13 gli arrestati in Lombardia, prevalentemente per furti o spaccio di sostanze stupefacenti. 4 gli arrestati nel Lazio per reati predatori nei confronti dei viaggiatori. Complessivamente sequestrato 1,1 kg di droga. 36 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 62 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare e 75 le sanzioni elevate in materia di sicurezza ferroviaria. La settimana si è caratterizzata anche per l’operazione “Alto impatto 2” con controlli straordinari in particolare nelle stazioni di Genova Principe, Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova, Ancona, Cagliari, Bari Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Trieste. (segue) (Ren)