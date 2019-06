Sicurezza: 35mila identificati, 30 arrestati e 243 indagati dalla Polfer questa settimana (2)

- 232 gli operatori della Polizia ferroviaria impegnati nella circostanza e 110 messi a disposizione dalle locali questure. Le attività di controllo si sono svolte con il supporto di unità cinofile, Unità operative di Pronto intervento, specificamente addestrate per la prevenzione di atti di terrorismo o azioni di natura violenta, Reparti prevenzione crimine e Reparti mobili. Le pattuglie si sono avvalse anche di smartphone di ultima generazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e di metal detector per l’ispezione di bagagli sospetti. Le ispezioni sono state estese anche ai depositi bagagli. (Ren)