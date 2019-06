Ue: Moavero, Italia non è isolata, vogliamo dire la nostra su calendario riforme

- Non solo i componenti della prossima Commissione Ue, l’Europa deve pianificare anche un piano di riforme. E' quanto sostiene ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, secondo cui su questo punto l’Italia ha intenzione di far sentire la sua voce. “Adesso abbiamo un nuovo Parlamento europeo e bisognerà indicare le cariche di vertice, a iniziare dal presidente della Commissione. Siamo nel pieno di una fase di cambiamento. L’Europa oltre a fare queste discussioni deve però anche decidere un calendario di riforme, perché il tempo è maturo per affrontare politiche pubbliche a livello europeo che non sono state affrontate, come sicurezza, migrazioni, un superamento delle diseguaglianze derivate dalla crisi economica”, ha detto il ministro a margine dell’evento “The Future of Europe” promosso da Citi e il quotidiano "Financial Times" a Milano. Dal palco, poco dopo, ha ribadito che “le priorità sono quattro: sicurezza, migranti, lavoro ed economia sostenibile e gestione delle diseguaglianze”. “In Europa noi vogliamo avere una influenza su queste politiche”, ha aggiunto, assicurando che “l’Italia non è isolata”.(Rem)