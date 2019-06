Flat tax: Moavero, ascoltare interesse generale italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha sottolineato la necessità di “ascoltare” l’interesse generale italiano in merito alla Flat Tax. Parlando ai giornalisti a margine dell’evento “The Future of Europe” promosso da Citi e Financial Times a Milano ha dichiarato rispondendo alla domanda se sulla Flat Tax sia meglio ascoltare l’Unione europea o gli elettori: “Per prima cosa bisogna ascoltare l’interesse generale italiano perchè noi abbiamo avuto un impatto negativo della crisi economica, come molti altri Paesi. Nella nostra economia ci sono tutt’ora dei segni non positivi che bisogna cercare di superare, è importante avere una crescita che sia portatrice di posti di lavoro stabili”. “Quando ci sono queste situazioni - ha osservato - spesso sono opportuni degli interventi di stimolo pubblico se fatti bene”.(Rem)