Grecia-Turchia: presidente Pavlopoulos, relazioni si basano su rispetto diritto internazionale (2)

- Pavlopoulos ha ribadito che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è parte integrante del diritto internazionale e la base su cui è definita la Zona economica esclusiva (Zee) dei paesi. "E questa legge del mare, ai sensi del Trattato di Montego Bay del 1982 - come ho spesso detto e non mi stanco di dire - è vincolante per tutti, anche per quelle parti che non hanno aderito al trattato, regole di diritto internazionale che vincolano tutti", ha aggiunto. Il presidente greco anche sottolineato che, nel difendere queste posizioni, non ci sarà alcun passo indietro. "La difesa di questi principi è anche una difesa della legittimità internazionale ed europea: noi, i greci, siamo determinati a rispettare questo impegno", ha concluso. (segue) (Gra)