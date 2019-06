Grecia-Turchia: presidente Pavlopoulos, relazioni si basano su rispetto diritto internazionale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, ha ribadito da Nicosia che l'Ue è pronta a rispondere di conseguenza se la Turchia proseguirà con le attività di perforazione illegali all'interno della Zee del Mediterraneo orientale. "L'Ue sostiene Cipro e si aspetta che la Turchia rispetti i diritti sovrani degli Stati membri dell'Ue, come ha detto il presidente (Donald) Tusk a Sibiu pochi giorni fa", ha dichiarato Barnier, dopo avere incontrato il ministro degli Esteri cipriota, Nicos Christodoulides, ricordando le parole dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la sicurezza, Federica Mogherini, dello scorso 4 maggio. "Esprimiamo profonda preoccupazione per l'annunciata intenzione della Turchia di svolgere attività di trivellazione all'interno della Zona economica esclusiva di Cipro. In questo contesto, chiediamo urgentemente alla Turchia di mostrare moderazione, rispettare i diritti sovrani di Cipro nella sua Zona economica esclusiva e astenersi da qualsiasi azione illegale a cui l'Unione europea risponda in modo appropriato e in piena solidarietà con Cipro", ha spiegato Barnier. (segue) (Gra)