Grecia-Turchia: presidente Pavlopoulos, relazioni si basano su rispetto diritto internazionale (8)

- Lo stesso presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine del vertice europeo di Sibiu in Romania del 9 maggio, ha sottolineato che "l'Ue è sostiene chiaramente Cipro e si aspetta che la Turchia rispetti i diritti sovrani degli Stati membri dell'Ue". Da parte sua, il primo ministro greco Alexis Tsipras ha denunciato ieri il comportamento della Turchia come "opportunista" e ha invitato Ankara a "sedersi al tavolo del dialogo e abbandonare un comportamento che non porta da nessuna parte". Tsipras ha detto anche che non si aspettava che la Turchia confermasse i suoi piani di esplorazione energetica nel Mediterraneo orientale. (segue) (Gra)