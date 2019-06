Grecia-Turchia: presidente Pavlopoulos, relazioni si basano su rispetto diritto internazionale (9)

- Anche il ministro degli Esteri greco Giorgos Katrougalos ha invitato la Turchia a porre fine alle sue attività illegali all'interno della Zona economica esclusiva di Cipro (Zee), durante i colloqui dello scorso 16 maggio con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu, a margine di una riunione ministeriale del Consiglio europeo a Helsinki. L'incontro ha avuto luogo durante un periodo di forti tensioni tra i due paesi, a causa della presenza della nave di trivellazione Fatih nella Zee di Cipro e delle esercitazioni turche nell'Egeo. Katrougalos ha anche ribadito il sostegno della Grecia alla richiesta di lunga data della Turchia di aderire all'Unione europea in un'intervista al portale di informazione “Politico”. "Siamo tra i pochi paesi europei che ancora ci credono", ha detto il capo della diplomazia di Atene osservando che la Turchia "deve prima rispettare i propri obblighi", in merito "non solo del diritto internazionale ma anche dello stato di diritto e dei diritti umani". (segue) (Gra)