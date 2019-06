Grecia-Turchia: presidente Pavlopoulos, relazioni si basano su rispetto diritto internazionale (10)

- Tuttavia, le tensioni sono aumentate dopo che il ministero degli Esteri turco ha accusato la Grecia di proteggere i terroristi, in seguito all'assoluzione da parte di un tribunale greco di nove cittadini turchi, che erano stati accusati di essere membri di un'organizzazione terroristica. "L'assoluzione rivela perché questi elementi terroristici sono nidificati in Grecia", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Hami Aksoy in una dichiarazione delle scorse settimane. Questa decisione, ha affermato, "sta chiaramente interrompendo" gli sforzi per combattere il terrorismo in Europa. I sospettati erano stati arrestati e messi in detenzione preventiva prima di una visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Grecia nel dicembre 2017, con l'accusa di avere legami con Fronte rivoluzionario della liberazione popolare (Cephesi o Dhkp-C), gruppo turco di estrema sinistra accusato di una serie di attacchi e attentati suicidi in Turchia dal 1990. La tensione latente fra Ankara e Atene in merito alle rivendicazioni territoriali nel Mar Egeo è una costante a livello regionale e la mancata soluzione di questi problemi impedisce un concreto miglioramento delle relazioni bilatera (Gra)