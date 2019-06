Tanzania-Rdc: presidente Tshisekedi chiede adesione a Comunità dell'Africa orientale

- La Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha ufficialmente chiesto di aderire alla Comunità dell'Africa orientale (Eac). La richiesta è stata avanzata dal presidente congolese Felix Tshisekedi nel corso della sua visita in Tanzania. “Intendiamo unirci all’organizzazione in modo da contribuire a stabilizzare questa regione dell'Africa e a lavorare insieme per il meglio”, ha detto Tshisekedi citato dalla stampa tanzaniana a margine di una visita al porto di Dar es Salaam. Il capo dello Stato congolese ha quindi fatto sapere di aver già scritto una lettera al presidente dell’Eac, il presidente ruandese Paul Kagame, manifestando interesse per l'adesione, che a suo dire porterebbe maggiori opportunità economiche e aiuterebbe a garantire la pace nel suo paese. L’organizzazione conta attualmente sei Stati membri: la Tanzania, il Kenya, l’Uganda, il Burundi, il Ruanda e il Sud Sudan. (Res)