Energia: Ungheria-Serbia, firmato accordo su interconnettore gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ungheria e Serbia hanno firmato un accordo intergovernativo con cui stabiliscono di collaborare nella costruzione di un interconnettore gas tra i due paesi. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti", dando conto della firma da parte del ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, e di quello dell'Energia serbo, Aleksandar Antic. La capacità massima della nuova linea sarà di 10 miliardi di metri cubi e la sua costruzione dovrebbe partire dalla prossima estate e concludersi entro la fine del 2021. Szijjarto ha sottolineato che Russia e Ucraina non hanno ancora firmato un accordo per il transito di gas nel 2020 e che anche altri alleati di Budapest stanno temporeggiando troppo nel prendere decisioni che consentirebbero al paese di importare gas da nuove fonti. A suo avviso l'opzione più realistica per una nuova rotta di approvvigionamento è il corridoio di trasporto turco, che tramite la connessione al Turkish Stream attraverserà Bulgaria e Serbia. (Vap)