Governo: Carrara (FI), industria strangolata da misure sbagliate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Maurizio Carrara, responsabile industria del partito, in una nota, evidenzia la necessità di "una forte reazione del governo ai cali di fatturato, interno ed estero, e agli ordinativi dell'industria resi noti oggi dall'Istat. Il ministro Di Maio da tanti mesi parla di un governo attento alla traiettoria di crescita del paese. Una burla per un sistema industriale che sta affogando per scelte di governo sbagliate". Per l'Istat, prosegue Carrara, "ad aprile nel mondo dell'industria cala dell'1 per cento il fatturato interno, del 2,9 per cento il fatturato estero e del 2,4 gli ordinativi. Altro che traiettoria di crescita, siamo nella piena decrescita voluta dai pentastellati. Il paese ha bisogno di una totale inversione di rotta nella politica economica per favorire gli investimenti, le opere pubbliche, una reale riduzione del cuneo fiscale e una seria Flat tax. Tutti interventi su cui Di Maio e i pentastellati hanno sempre remato contro".(Com)