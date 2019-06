Sicurezza: Fortinet sponsor di Cyber Eagle 2019 al fianco di Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fortinet, leader mondiale nelle soluzioni di cyber sicurezza integrate e automatizzate, ha collaborato con il reparto sistemi informativi automatizzati (Resia) nell’esercitazione Cyber Eagle 2019. Lo riferisce un comunicato stampa. Giunta alla quarta edizione l’esercitazione di cyber defense ha visto protagonista l’Aeronautica militare, con diverse attività di formazione e addestramento ‘live’ di difesa per rispondere adeguatamente alle minacce informatiche, sempre più sofisticate. In un contesto in cui minacce e attacchi informatici sono sempre più subdoli, si evolvono velocemente e in maniera pervasiva nella rete, è quanto mai fondamentale definire e attuare un approccio strategico a priori in materia di cyber security. Esercitazioni come la “Cyber Eagle” sono pensate per addestrare il personale di vari Reparti dell’Aeronautica Militare per far sì che siano pronti a fronteggiare i rischi con adeguate azioni difensive, simulando possibili scenari di attacco e difesa sulle proprie infrastrutture operative come data breach e malware injection, e svolgendo attività di user-behaviour analitycs. Al termine della settimana di esercitazioni, il 13 giugno, nel corso della ‘VIP Day CE19’ Conference finale di chiusura dell’esercitazione, sono intervenuti Filippo Monticelli, sr. regional director Italy & Malta, e Alain Sanchez, senior evangelist office of the Ciso. (segue) (Com)