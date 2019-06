Sicurezza: Fortinet sponsor di Cyber Eagle 2019 al fianco di Aeronautica militare (2)

- “Formazione e addestramento. Due parole chiave se parliamo di cyber defense. Abbiamo deciso di essere al fianco dell’Aeronautica Militare nella Cyber Eagle 2019, fornendo tutto il nostro contributo, proprio perché crediamo nell’importanza di investire in questi due punti fondamentali per impostare una strategia di cyber security davvero efficace. Noi per primi in azienda portiamo avanti questo approccio, a livello globale, per fa sì che imprese, Governi, Paesi possano avere gli strumenti utili per attuare un piano di prevenzione dalle minacce”, commenta Filippo Monticelli, Sr. Regional Director Italy & Malta. “Essere al fianco delle istituzioni come partner commerciali, fornendo soluzioni IT di assoluto rilievo, è per noi motivo di orgoglio e vanto e ci fa assolutamente piacere essere utili al “Sistema Paese”. “Fortinet sa bene che i governi affrontano sfide specifiche e si impegna per questo a offrire expertise e soluzioni innovative che stiano al passo con esigenze complesse e mission critical, sia attuali che future. Fortinet sostiene le realtà governative in tutto il mondo, per fornire servizi sicuri ai cittadini, proteggere gli interessi di sicurezza nazionale e supportare le missioni militari attenuando i rischi e proteggendo sistemi e infrastrutture”, conclude. (Com)