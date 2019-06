Speciale difesa: Russia, Medvedev, esplorazione spazio è cruciale per sicurezza nazionale

- La Federazione Russa non può permettersi di rallentare il passo nel quadro dell’esplorazione spaziale: è in gioco la sicurezza nazionale. Lo ha dichiarato il capo del governo di Mosca, Dmitrij Medvedev, che nella giornata di ieri ha partecipato ad un evento per la discussione degli ultimi sviluppi interni alla società statale russa Roscosmos. “La Federazione Russa è stata tra i pionieri nel campo dell’esplorazione dello spazio, e non possiamo permetterci di arretrare. I risultati raggiunti negli ultimi anni non sono stati molto soddisfacenti, ma riprendersi è assolutamente necessario”, ha detto il primo ministro. (Rum)