Speciale difesa: Russia, Cremlino, stiamo esaminando informazioni su dispiegamento truppe Usa in Polonia

- Le autorità della Federazione Russa stanno esaminando attentamente una serie di informazioni riguardo il rafforzamento della cooperazione militare tra Polonia e Stati Uniti, in modo da evitare possibili minacce alla sicurezza nazionale nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando un ulteriore dispiegamento di soldati e aeromobili a pilotaggio remoto in Polonia. “Non commenteremo la vicenda, ma le autorità stanno esaminando con attenzione tutte le informazioni in modo da prevenire qualsiasi possibile minaccia alla sicurezza nazionale”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. (Rum)