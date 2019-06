Speciale difesa: Libia, telefonata tra Alto rappresentante Ue Mogherini e capo Gna Sarraj

- Questa sera l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Federica Mogherini, ha avuto una conversazione telefonica con il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) libico, Fayez Mustafa al Sarraj sulla situazione politica in Libia. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna. Mogherini ha sottolineato l'importanza del percorso politico sotto l'egida delle Nazioni Unite, ribadendo che non può esserci alcuna soluzione militare alla crisi. L'Alto rappresentante e il primo ministro hanno convenuto sulla necessità di restare in stretto contatto nei prossimi giorni e di proseguire il dialogo. (Beb)