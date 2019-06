Speciale difesa: Francia, nel 2018 aumentato l’utilizzo dei fucili a pallottole semirigide

- Dall’inizio della crisi dei gilet gialli, cominciata nel novembre dello scorso anno, l’utilizzo dei fucili a pallottole semirigide non letali (Lbd) da parte delle forze dell’ordine francesi è notevolmente aumentato. Lo riferisce il quotidiano francese “Le Parisien”, spiegando che secondo un rapporto annuale presentato dall’Ispezione generale della polizia nazionale nel 2018 sono state sparate 19.071 munizioni, il 200 per cento in più rispetto all’anno precedente. Aumento anche dell’utilizzo delle granate stordenti, con il 296 per cento in più di munizioni tirate. (Res)