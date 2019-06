Francia-Nepal: firmato protocollo d’intesa tra organizzazioni d’impresa Medef e Fncci (2)

- Oli ha esortato gli imprenditori francesi a investire in Nepal e ha rivendicato gli sforzi del suo governo per rendere il regime normativo più favorevole alle imprese e agli investimenti, anche in vista dell’anno del turismo 2020, Visit Nepal Year (Vny). L’agenda della sua visita francese comprende vari appuntamenti legati alla celebrazione del 70mo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche bilaterali; è in programma un colloquio con l’omologo francese, Edouard Philippe, per scambiare opinioni su come rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due paesi. (segue) (Inn)