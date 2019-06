Francia-Nepal: firmato protocollo d’intesa tra organizzazioni d’impresa Medef e Fncci (3)

- Quella in Francia è la terza e ultima tappa di un lungo viaggio ufficiale intrapreso dal leader di Katmandu l’8 giugno. Oli ha iniziato la sua missione all’estero in Svizzera, a Ginevra, per la celebrazione del centesimo anniversario dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil); quindi ha raggiunto il Regno Unito, dove ha incontrato, a Londra, l’omologa britannica, Theresa May, e il principe Harry, duca del Sussex, in rappresentanza della regina Elisabetta. Il rientro in patria è previsto per domani, 15 giugno. (Inn)