Italia-Iraq: sottosegretario Di Stefano riceve premio Nobel Nadia Murad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha ricevuto oggi alla Farnesina, Nadia Murad, attivista yazida per i diritti omani e premio Nobel per la pace 2018, in Italia per ritirare il “Premio Bellisario internazionale”. Lo si legge in una nota della Farnesina. Il colloquio si è incentrato sulla situazione della minoranza yazida, originaria principalmente della regione del Sinjar, nell’Iraq settentrionale, oggetto dall’agosto 2014 delle efferatezze dei miliziani dello Stato islamico. “L’Italia – ha sottolineato il sottosegretario – è impegnata nella stabilizzazione delle aree liberate da Daesh (acronimo arabo per Stato islamico) e non farà mancare il proprio sostegno alle aspirazioni della minoranza yazida.” A tal fine, Di Stefano si è impegnato a sensibilizzare sul tema le Nazioni Unite e gli altri fori internazionali competenti. Il sottosegretario ha quindi informato la Murad del fatto che la Cooperazione italiana ha recentemente stanziato un milione di euro da dedicare a progetti di sviluppo destinati alla comunità yazida. Di Stefano ha quindi preso nota di alcune specifiche richieste al riguardo presentate dal Premio Nobel, ribadendo il pieno sostegno dell’Italia al diritto degli yazidi di ricostruire un futuro nella propria terra. (Com)