India: Isro costruirà stazione spaziale entro sette anni

- Il direttore dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) Kailasavadivoo Sivan ha annunciato che l'India costruirà la sua stazione spaziale entro sette anni. Dopo aver inviato satelliti nello spazio e aver mandato sonde sulla luna e su Marte, il paese asiatico avrà anche una base nei cieli. In una conferenza stampa tenuta a Nuova Delhi, insieme al sottosegretario per il dipartimento spaziale Jitendra Singh, Sivan ha detto che il progetto sarà un'estensione della missione Gaganyaan, la prima missione spaziale umana indiana, prevista per l'inizio del 2022. "Non vogliamo essere parte della Stazione spaziale internazionale (Iss), per cui vogliamo costruire la nostra stazione. Non sarà molto grande: avrà una massa di 20 tonnellate e sarà usata per diversi studi, inclusi test sulla microgravità. Avrà provviste che permetteranno di viverci per 15-20 giorni", ha detto il direttore. L'India prenderà parte delle collaborazioni internazionali per inviare esseri umani sulla Luna e su Marte, e colonizzare la Luna. (segue) (Inn)