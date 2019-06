India: Isro costruirà stazione spaziale entro sette anni (2)

- L'Isro lavora da tre anni allo Spadex (Space Docking Experiment), "l'esperimento di attracco spaziale", una tecnologia cruciale per rendere la stazione spaziale funzionale. Il dipartimento spaziale ha stanziato cento milioni di rupie (1,27 milioni di euro). Questa tecnologia dovrebbe permettere agli esseri umani di muoversi da una navicella spaziale all'altra. L'obiettivo immediato è però quello di consentire il rifornimento di carburante per i veicoli spaziali e il trasferimento di altri sistemi dalla Terra alla stazione. Scienziati dell'Isro incaricati del progetto Spadex stanno lavorando su apparecchiature di analisi del segnale, videometro ad alta precisione per la navigazione, sistemi elettronici di attracco e di decisione istantanea per i sistemi di atterraggio. "Nell'ambito di Spadex, svilupperemo e dimostreremo le tecnologie necessarie per far atterrare due navicelle (inseguimento e bersaglio) e per controllare una navicella dal sistema di controllo dell'altra navicella già attraccata", ha reso noto l'Isro. Per quanto riguarda la missione Gaganyaan, Sivan ha commentato: "Stiamo lottando con il tempo per rispettare la scadenza di lancio nel 2022 decisa dal primo ministro. Stiamo programmando di lanciare la missione nel dicembre del 2021, e prima invieremo alcuni dei nostri astronauti per un addestramento avanzato all'estero siccome non c'è tempo di costruire il centro d'addestramento qui. L'addestramento di base avverrà però in India". Singh ha detto che la selezione degli astronauti durerà più di sei settimane e che l'addestramento sarà completato in un anno o due. (segue) (Inn)