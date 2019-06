India: Isro costruirà stazione spaziale entro sette anni (3)

- La missione Gaganyaan è stata annunciata il 15 agosto dell'anno scorso, nel Giorno dell’Indipendenza, dal premier Narendra Modi: “Abbiamo deciso che entro il 2022, quando l’India celebrerà i 75 anni dell’indipendenza, o forse anche prima, certamente alcuni dei nostri giovani uomini e donne sventoleranno il Tricolore nello spazio”. Il governo ha assegnato cento miliardi di rupie (1,2 miliardi di euro) al progetto. All'inizio di quest'anno, il 30 gennaio, a Bangalore, nel Karnataka, è stato inaugurato il Centro per il volo spaziale umano, che sarà responsabile dell’attuazione. L’Isro, dopo aver definito requisiti e criteri, ha incaricato l’Aeronautica militare di selezionare e addestrare dieci astronauti; ha anche precisato che tra i dieci candidati ne verranno scelti alla fine tre e che la prima fase dell’addestramento si svolgerà nell’Istituto di medicina aerospaziale di Bangalore, mentre quella conclusiva all’estero, probabilmente in Russia o in Francia. Sivan ha ipotizzato che la missione avrà una durata compresa tra i cinque e i sette giorni e che per il decollo verrà utilizzato il veicolo di lancio Gslv Mk-III. Secondo il presidente dell'ente spaziale, il progetto coinvolgerà numerose istituzioni, il mondo accademico e l’industria e porterà alla creazione di circa 15 mila posti di lavoro nei prossimi anni. (segue) (Inn)