India: Isro costruirà stazione spaziale entro sette anni (4)

- Per realizzare il progetto l’Isro si avvarrà della collaborazione del Centro nazionale di studi spaziali (Cnes), l’agenzia spaziale francese, formando un gruppo di lavoro congiunto. La collaborazione si concentrerà nel settore della medicina aerospaziale: controllo della salute degli astronauti, protezione dalle radiazioni e dai detriti spaziali, sistemi per l’igiene personale. Saranno utilizzate le strutture francesi del Centro di aiuto allo sviluppo delle attività in microgravità e delle operazioni spaziali (Cadmos) e del Medes, l’Istituto per la fisiologia e la medicina spaziale; i contatti tra le squadre tecniche sono già stati avviati. La cooperazione tra i due paesi nel settore prevede già attività nei campi del monitoraggio del clima, dei satelliti e dei veicoli di lancio. (Inn)