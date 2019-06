Roma: Visconti (Fd'I), appalto da 5 milioni rimandato a settembre, ma Raggi si ritiri

- "Sembra di stare su scherzi a parte, e invece è tutto vero e non fa ridere, l'appalto da 5 milioni di euro, che la Capitale d'Italia aspetta da oltre due anni, rimandato a settembre per un errore tecnico, è l'ennesima onta alla quale il sindaco Raggi sottopone l'immagine di Roma". Lo dichiara in una nota il dirigente di Fratelli d'Italia e delegato capitolino all'Ambiente Marco Visconti. "700 alberi caduti solo nell'ultimo anno e mezzo, feriti, macchine distrutte, oltre a erba incolta e degrado ovunque ci sia verde pubblico, con il dipartimento Ambiente senza assessore, sono elementi sufficienti per chiedere a Virginia Raggi un atto di responsabilità nel ritirarsi da un incarico che mette Roma in pericolo e che ampiamente dimostrato di non saper svolgere nonostante tutti gli sforzi del caso che siamo certi, in buona fede, avrà messo in campo", conclude.(Com)