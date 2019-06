Sicurezza: Ciriè (Torino), pony express della droga arrestato con mezzo chili di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 giugno, alle 15, a Cirie’ (Torino), sulla strada provinciale 18 via San Pietro, i carabinieri della sezione radiomobile di Venaria, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato un pony express della droga. Si tratta di un operaio italiano di 29 anni di Ciriè. L’uomo è stato fermato a bordo di un ciclomotore piaggio Beverly e nel sottosella i carabinieri hanno trovato 508 grammi di marijuana. La perquisizione a casa ha permesso di trovare 1 kg marijuana, 415 grammi hashish, suddivisi in 4 panetti riportanti la scritta Bob, 33 grammi di cocaina, 1500 euro in contanti, materiale per il confezionamento della droga , 2 bilancini di precisione e 3 telefoni cellulari. La droga con il logo Bob è il marchio del momento dei trafficanti di hashish. Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri avevano smantellato una centrale di spaccio di hashish contraddistinto dal marchio 'Bob'. Due spacciatori avevano allestito una centrale per lo spaccio di droga in un appartamento di via Biella, a Torino. (segue) (Rpi)