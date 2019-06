Piemonte: Ruffino (FI), Bankitalia lancia allarme, lavoro vera emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniela Ruffino, deputato di Forza Italia, in una nota, sottolinea che "l'allarme lanciato da Bankitalia sull'economia piemontese preoccupa fortemente. Il fatturato cala, gli investimenti sono deboli, la produzione industriale ristagna e la disoccupazione aumenta. Questo è il risultato dell'era Chiamparino che ha lasciato in eredità al neo governatore Alberto Cirio una Regione che arranca, l'unica del Nord a non crescere in un'Italia già in difficoltà". Ruffino, poi, continua: "Sono soprattutto le imprese e i lavoratori a pagarne le conseguenze. E' per questo che occorre intervenire in fretta prima che ci si ritrovi a dover fronteggiare una crisi sempre più ampia. La priorità adesso deve essere quella di aiutare le aziende con programmi e politiche che creino occupazione e favoriscano gli investimenti. Il lavoro - rimarca - è la vera emergenza di questo paese e della regione Piemonte. E' auspicabile in questo momento di grave crisi che si superino le divisioni sia a livello nazionale che locale per ridare slancio a una regione dalle potenzialità altissime non con le parole ma con i fatti. E da questo governo ne abbiamo visti ben pochi". (Com)