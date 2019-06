Nigeria: Iswap rivendica uccisione di 20 militari nigeriani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, tuttavia, è riapparso in video il leader storico di Boko Haram, Abubakar Shekau, dopo quasi un anno dal suo ultimo messaggio, inviato a luglio del 2018. Parlando in arabo e mostrando apparenti difficoltà di vista, Shekau (che ha parlato per 35 minuti indossando un abito bianco e imbracciando un fucile Ak-47) ha letto un messaggio in cui ha difeso l'ideologia del suo gruppo e condannato la democrazia e l'educazione della cultura occidentale, definendo l'azione del governo nigeriano "peccaminosa" (shirk), termine che nell'Islam indica l'ambizione di associarsi a dio, atteggiamento che è considerato fra i peccati più gravi. (segue) (Res)