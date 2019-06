Nigeria: Iswap rivendica uccisione di 20 militari nigeriani (3)

- Nel tentativo di arginare l'avanzata terroristica nella regione e di strutturare una risposta con i paesi del bacino del lago Ciad, particolarmente colpito dall'azione jihadista, lo scorso 12 giugno il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha convocato ad Abuja un vertice straordinario per discutere di nuove strategie regionali di lotta al terrorismo, in particolare al movimento jihadista Boko Haram. "Si tratterà di sperimentare nuove strade che dovrebbero aiutare a dissipare l'azione dell'organizzazione terroristica nella sub-regione del Lago Ciad", ha detto Buhari, che ha annunciato l'iniziativa in occasione della 14ma sessione della Conferenza dei capi di stato e di governo dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic), tenuta dal 30 maggio al 31 maggio alla Mecca, in Arabia Saudita. Il summit nigeriano ha coinvolto le autorità militari e di governo dei paesi che fanno parte della Commissione del bacino del lago Ciad (Cblt), un'organizzazione regionale nata nel 1964 con l'obiettivo di coordinare le azioni dei diversi Stati del bacino del Ciad su temi di reciproco interesse. Oltre a Niger, Nigeria, Ciad e Camerun, paesi fondatori, nel 2008 vi ha aderito anche la Libia. Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi del gruppo terroristico in Nigeria hanno provocato oltre 30 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili. (Res)