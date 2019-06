Rifiuti Roma: Angelucci (Pd), bene lo stop della Soprintendenza su Corcolle, ora si sblocchi scempio

- "Lo stop della Soprintendenza speciale di Roma alla discarica di Villa Adriana/Corcolle dimostra ancora una volta la follia di questa scelta e della correttezza della nostra battaglia nello schierarci immediatamente contro. Non è concepibile fare una discarica vicino un sito Patrimonio Unesco e non è concepibile continuare a punire le periferie. Ora si blocchi immediatamente tutto l’iter in via definitiva altrimenti faremo le barricate". Lo dichiara in una nota Mariano Angelucci vice segretario Pd Roma.(Com)