Decreto Crescita: Labriola (FI), su ex Ilva M5s crea stallo per immunità penale

- La deputata di Forza Italia Vincenza Labriola, in merito alla situazione dell'ex Ilva di Taranto, afferma in una nota: "Millequattrocento lavoratori in Cig, ecco cosa ha messo sul tavolo ArcelorMittal per far prorogare l'immunità penale e derogare alla sicurezza sul lavoro per altri cinque anni: un vero e proprio ricatto occupazionale. I governi si sono avvicendati, ma la storia non è mai cambiata e il M5s si conferma come l'altra faccia della medaglia del Pd. Auspico di sbagliarmi, ma il detto dice a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca". Quindi, la deputata azzurra prosegue: "Di Maio e il Movimento cinque stelle sono responsabili dello stallo creatosi nell'acciaieria tarantina. A partire da settembre, dopo un teatrino indecoroso, non hanno più seguito la crisi industriale più importante del nostro paese che riguarda un'azienda strategica per l'Italia e si traduce in crisi occupazionale, crisi ambientale e sanitaria, crisi economica di un intero territorio. Auspico che il governo non faccia la voce grossa solo sui social, perché l'immunità penale e l'esenzione sulla sicurezza dei lavoratori, alla luce degli ultimi incidenti avvenuti nello stabilimento, sarebbero solamente un contrattare a ribasso che sa di vecchio più che di cambiamento". (Com)