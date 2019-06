Albania: Osce, polemiche politiche rischiano di trasformarsi in crisi istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le precedenti raccomandazioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), “assistiamo a un aumento delle turbolenze politiche in Albania, con i recenti sviluppi che minacciano di trasformare le polemiche politiche in una crisi costituzionale”: lo ha affermato il presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Osce George Tsereteli in una dichiarazione sulla tesa situazione politica in Albania. "La gravità della situazione attuale richiede che le parti interessate politiche in Albania si impegnino in un dialogo inclusivo senza precondizioni e si siedano al tavolo in buona fede. Il dialogo dovrebbe mirare ad evitare un'escalation dannosa della crisi, affrontando al tempo stesso le legittime preoccupazioni della popolazione", sostiene Tsereteli. (segue) (Alt)