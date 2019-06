Donbass: iniziata consegna passaporti russi a residenti regioni Donetsk e Luhansk (3)

- L'ottenimento semplificato di passaporti russi concesso ai residenti di alcuni distretti delle regioni di Donetsk e Luhansk mette a rischio l'attuazione di quanto disposto all'interno degli accordi di Minsk,aveva commentato in un messaggio il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la crisi in Ucraina, Kurt Volker. "La decisione recentemente annunciata dalle autorità di Mosca è un atto provocatorio, e mette ulteriormente a rischio la stabilizzazione del Donbass e l'attuazione di quanto disposto all'interno degli accordi di Minsk", aggiungendo: "il Donbass fa parte dell'Ucraina, e anche coloro che lo abitano sono ucraini". (segue) (Rum)