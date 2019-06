Donbass: iniziata consegna passaporti russi a residenti regioni Donetsk e Luhansk (4)

- Secondo il Servizio europeo per l'azione esterna si tratterebbe di un altro attacco alla sovranità dell'Ucraina da parte della Russia. "Il decreto presidenziale che che autorizza coloro che risiedono permanentemente in alcune aree delle regioni ucraine di Donetsk e di Luhansk a richiedere la cittadinanza russa in modo semplificato è un altro attacco alla sovranità dell'Ucraina da parte della Russia", ha scritto il Seae. In aggiunta, nella nota è anche riportato che i tempi di tale decisione, avvenuta subito dopo le elezioni presidenziali dell'Ucraina "che hanno dimostrato il forte attaccamento dell'Ucraina alla democrazia e allo stato di diritto, mostrano l'intenzione della Russia di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina e di esacerbare il conflitto". Il Seae ha dichiarato di aspettarsi che "la Russia si astenga da azioni contrarie agli accordi di Minsk e che impediscano il pieno reinserimento in Ucraina delle aree non controllate dal governo" di Kiev. L'Ue ha ribadito che tutte le parti devono attuare pienamente i loro impegni nel quadro degli accordi di Minsk e che rimane risoluta nel suo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. (segue) (Rum)