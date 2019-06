Ue: Tria, con Moscovici dialogo costruttivo

- Il dialogo tra il ministro all'Economia Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, è costruttivo. Lo ha detto Tria uscendo dall'Ecofin a Lussemburgo. "Come vi ho detto ieri, abbiamo posto le basi di quello che discuteremo, cosa presenteremo e gli obiettivi del negoziato", ha detto. "E certo che è costruttivo, sennò che lo facciamo a fare il dialogo!", ha risposto a chi gli ha chiesto se fosse un dialogo costruttivo. "Noi dobbiamo raggiungere quel deficit che io ho indicato, che è anche compensativo sul mancato raggiungimento dell'obiettivo 2018. Poi come lo raggiungiamo... Non è il problema di nuove misure o no, quello è l'obiettivo. Noi pensiamo che lo raggiungiamo senza variazioni legislative", ha spiegato. A chi gli ha chiesto se porterà dati definitivi entro il 9 luglio, ha risposto: "Mica porto chiacchiere, certo", quelli di fine luglio "saranno altri dati che usciranno e mi aspetto che arriveranno ancora". Per quanto riguarda le risorse, "abbiamo maggiori entrate e maggiori risparmi", ha sottolineato. "Non dovevo convincere (Moscovici) con le mie argomentazioni, abbiamo deciso cosa porterò e la documentazione. Le negoziazioni si fanno così", ha aggiunto. Per quanto riguarda la crescita, "è chiaro che è più facile fare un consolidamento fiscale per un paese europeo se, dove c'è il cosiddetto spazio fiscale, questo spazio fiscale viene utilizzato. Queste sono le raccomandazioni europee, attualmente anche del Fondo monetario internazionale: chi ha un alto debito deve essere prudente, gli altri devono in questo momento utilizzare tutto lo spazio fiscale. Però sappiamo che c'è una asimmetria di sorveglianza sui due aspetti, e quindi questo è lo stato delle cose. Le regole vanno discusse, possibilmente cambiate, ma fin quando ci sono ne prendiamo atto", ha detto. Per quanto riguarda l'accordo sul bilancio dell'eurozona, "si poteva essere molto più ambiziosi, è stato un compromesso, un compromesso non particolarmente esaltante", ha concluso. (Beb)