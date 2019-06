Atac: Nanni, presentato esposto Corte dei Conti su chiusura metro Repubblica

- "Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi ed oggi abbiamo ufficialmente presentato un esposto alla Corte dei Conti per ipotesi di danno erariale per la chiusura della fermata Repubblica della linea A della metropolitana. A differenza di molti che prendono impegni e non li rispettano, noi per l'ennesima volta dimostriamo che ciò quello che diciamo poi lo facciamo". E’ quanto afferma, in una nota, Dario Nanni coordinatore di Roma e Provincia di Italia in Comune. "È assurdo che a quasi 8 mesi dalla sua chiusura, era il 23 Ottobre del 2018, nessuno si sia assunto la responsabilità di questa vicenda che ha creato disagi, ritardi e anche un possibile danno erariale per i mancati incassi. Né da parte dell'Assessore, né da parte del presidente della commissione mobilità, ne da parte dei vertici Atac, abbiamo sentito in questi lunghissimi 8 mesi un'assunzione di responsabilità per questa chiusura infinita", osserva Nanni. "Con questo esposto vogliamo fare chiarezza su questa vicenda, sui danni economici che ha creato, sul grave disagio a romani e turisti, all'immagine della nostra città e che ha anche portato al collasso molteplici attività commerciali presenti in quella zona. È davvero singolare - conclude il dirigente di Italia in Comune - che chi in passato inveiva è attaccava gli altri per questioni molto meno importanti, ora che ha responsabilità di governo della città non abbia detto una parola. E' anche contro questo silenzio assordante che pensiamo sia doveroso fare luce su questa vicenda".(Rer)