Salvini, ci sono mezzi e strumenti legislativi per evitare che Sea Watch arrivi in Italia (2)

- (Segue) A chi gli ha chiesto se per le persone a bordo della Sea watch potrebbe esserci l'ipotesi di arrivare in Tunisia, il ministro dell'intrno Matteo Salvini ha replicato “sicuramente non vengono in Italia, per fesso non mi prendono. Usano gli esseri umani per loro indegni interessi politici, non so economici, ma sicuramente politici”. (Rem)