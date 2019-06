Flat tax: Salvini, forte taglio tasse al centro prossima manovra economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione delle tasse sarà al centro della prossima manovra economica, indipendentemente da quel he pensa Bruxelles. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, a margine di un evento sulla giornata mondiale dei donatori di sangue organizzato all'Università Cattolica di Milano. "A me interessa sicuramente la flat tax, come lo vedremo - ha spiegato Salvini ai giornalisti che gli hanno fatto notare che l'Unione europea ha detto no alla flat tax in deficit - però sicuramente un forte taglio delle tasse, non per tutti ma per tanti, sarà al centro della prossima manovra economica. Se a Bruxelles sono contenti sono contento, se non sono contenti l'importante è che siano contenti gli italiani". (Rem)