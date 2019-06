Sicurezza: ruba jeans in supermercato, 40enne fermato a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Torino una pattuglia del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale impegnata nel controllo del quartiere Barriera di Milano, ha individuato gli autori di un furto di una decina di jeans commesso in un supermercato nei pressi di via Cigna. Gli agenti, richiamati dalle urla di alcune persone che indicavano i fuggitivi, li hanno inseguiti e ne hanno raggiunto uno in via Banfo 32. Si tratta di un quarantenne di nazionalità rumena che ha opposto resistenza, ma è stato bloccato e accompagnato al Comando di via Bologna per l’identificazione. A suo carico sono emerse due condanne definitive da scontare e, quindi, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Attualmente sono in corso le indagini per individuare i complici. (Rpi)