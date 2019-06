Lombardia: A. Monti (Lega), rivedere opzione "sesso non definito" su iscrizione a Open innovation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice Capogruppo della Lega al Pirellone, Andrea Monti ha annunciato un'interrogazione all'Assessore competente circa le modalità di iscrizione alla piattaforma digitale Open Innovation di Regione Lombardia. "Open Innovation – spiega Monti – è una piattaforma digitale, costruita sul modello dei social network, creata da Regione Lombardia per mettere in contatto le professionalità e favorire la nascita di progetti innovativi, un'idea molto valida che riesce a cogliere bene lo spirito dei tempi, forse anche un po' troppo. Non si riesce proprio a comprendere infatti come mai, al momento dell'iscrizione del profilo personale, fra i generi selezionabili, oltre a quelli noti, ovvero maschio e femmina, compaia anche la dicitura 'non definito' ". (segue) (Com)