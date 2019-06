Lombardia: A. Monti (Lega), rivedere opzione "sesso non definito" su iscrizione a Open innovation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A parte - rileva Monti - che non si capisce cosa interessi a Open Innovation di sapere se una persona ritenga il proprio sesso 'non definito' oppure 'definito', senza voler offendere la sensibilità di nessuno che naturalmente è libero di fare e pensare ciò che vuole, con buona pace di chi crede che tutto possa diventare relativo, resta il dato inoppugnabile. Il sesso biologico di una persona, salvo operazioni chirurgiche, è assolutamente identificabile da elementi decisamente fisici, direi addirittura oggettivi. A riprova di questo, sui documenti d'identità ufficiali, come ad esempio la tessera sanitaria, non ci sono zone grigie: il sesso è maschile o femminile, cioè determinato in maniera chiara". "Ho voluto quindi presentare un'interrogazione all'Assessore competente, che sarà depositata nei prossimi giorni, per comprendere le ragioni di questa scelta ed eventualmente – conclude Andrea Monti – rivedere questa decisione." (Com)