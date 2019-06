Milano: appello del Comune per sensibilizzare alla donazione di sangue

- In occasione della Giornata mondiale del donatore istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per il 14 giugno, il Comune di Milano rivolge un invito volto a sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue. "Donare il sangue è un gesto che non costa nulla, ma può salvare una vita. Ecco perché – afferma l'assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino in una nota diffusa oggi - rivolgiamo un appello a tutti i milanesi, che lo scorso anno si sono dimostrati davvero sensibili e generosi, perché facciano uno sforzo ulteriore e vadano a donare, soprattutto in vista dell'estate, periodo nel quale la carenza di sangue si fa maggiormente sentire". Dall'inizio dell'anno e fino al 31 maggio sono state 36.078 le unità di sangue donate, pari a circa 16mila litri. Si tratta di 933 sacche in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un calo pari al 2,52 per cento. Ancora oggi a Milano, mancano 30mila unità per soddisfare il fabbisogno trasfusionale di tutti i suoi ospedali. Le donazioni sono ormai in calo da diversi anni, c'è dunque bisogno di aumentare il numero dei donatori per mantenere il livello donazionale. (Com)