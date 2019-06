I fatti del giorno - Medio Oriente

- Iraq: arrestati autori attacco Stato islamico a Kirkuk - Le forze di sicurezza irachene hanno arrestato gli autori dell'attacco dello Stato islamico avvenuto a Kirkuk lo scorso 30 maggio. Lo riferisce oggi l'ufficio per i media della sicurezza irachena. "Secondo informazioni dell'intelligence, lo scorso 3 giugno, le nostre forze hanno arrestato due membri dello Stato islamico responsabili di aver collocato un ordigno esplosivo a Kirkuk la notte del 30 maggio scorso", si legge nel comunicato. Lo scorso 30 maggio, un giovane curdo è stato ucciso da militanti dello Stato islamico nel distretto di Daquq, nella provincia di Kirkuk, mentre stava cercando di estinguere un incendio doloso in un campo di grano. Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, miliziani jihadisti si sono infiltrati nel villaggio di Haftaghar, 35 chilometri a sud di Kirkuk, e hanno dato fuoco ai campi di grano della zona. Con il levarsi delle fiamme, diversi agricoltori dell’area sono accorsi per contenere ed estinguere l’incendio ma sono stati attaccati dagli uomini dello Stato islamico rimasti nei paraggi. “I militanti hanno aperto il fuoco sugli agricoltori e su tutte le persone che stavano cercando di spegnere le fiamme”, riferiscono le fonti. Le vittime sono state trasferite all’ospedale di Daquq”. (segue) (Res)