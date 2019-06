I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Medio Oriente: ministro Energia saudita, proteggeremo porti e acque regionali dopo attacchi petroliere - Il ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, Khalid al Falih, ha condannato gli attacchi contro due petroliere nel Golfo di Oman, affermando che Riad adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i suoi porti e le acque regionali. Secondo l'agenzia stampa saudita “Spa”, Al Falih ha anche invitato la comunità internazionale ad assumersi la responsabilità e proteggere le rotte marittime internazionali. Il ministro ha sottolineato che l'Arabia Saudita e il colosso petrolifero Aramco si sono impegnati a garantire forniture di petrolio al mercato internazionale dopo gli attacchi. L’attacco contro le due petroliere è avvenuto nel Golfo dell’Oman in un braccio di mare situato tra le 25 e le 14 miglia nautiche al largo del porto iraniano di Bandar e Jask, proprio mentre era in corso la storica visita del premier giapponese Shinzo Abe a Teheran. Le due navi coinvolte sono la Mt Front Altair, battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà della norvegese Frontline Management, e la Kokuka Courageous, battente bandiera panamense e di proprietà della Bsm Ship Management con sede a Singapore e noleggiata dalla compagnia giapponese Kokuka Sangyo. (Res)