I fatti del giorno - Nord Africa

- Libia: portavoce forze Sarraj, caccia precipitato per guasto tecnico, pilota ucciso in scontri - Il portavoce delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Gnunu, ha confermato che un caccia è caduto ieri a Dafnia, mentre il pilota è stato ucciso durante i combattimenti di ieri contro l'Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar a Tripoli. In una conferenza stampa, Gnunu ha aggiunto che "l'aereo da guerra si è schiantato nell'area di Dafnia a Misurata e il suo pilota è stato ucciso dopo che l'aereo ha subito un guasto tecnico". "Le forze della Gna hanno lanciato 14 raid aerei nei giorni scorsi contro le forze nemiche", ha aggiunto. In precedenza, i media vicini a Haftar avevano annunciato che "la difesa terrestre dell'Esercito nazionale libico ha abbattuto un caccia nemico a Misurata". (segue) (Res)