I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Marocco: Internet a banda larga, gli avvertimenti della Corte dei conti - La Corte dei Conti marocchina ha prestato molta attenzione all'evoluzione dei servizi pubblici online. La Corte dei conti mette in luce l'evoluzione dei servizi pubblici online nell'ultimo decennio, secondo quanto riferisce il sito “Consonews”. Il sito solleva un punto che richiama l'attenzione in particolare sull'evoluzione degli attuali usi delle telecomunicazioni in termini di consumo di dati che è la disponibilità di Internet a banda larga e di buona qualità. In effetti, il sito sostiene che l'accesso a Internet in Marocco è principalmente attraverso la rete mobile, ma “il percorso migliore per consentire un simile livello di comfort è lo sviluppo della rete fissa". (segue) (Res)