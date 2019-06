I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: in aumento numero migranti venezuelani in ingresso nel paese - Il numero di migranti venezuelani in ingresso in Perù è aumentato fino ad arrivare a 5.400 al giorno, dopo la decisione del governo peruviano di richiedere il visto umanitario come requisito per entrare nel paese a partire dal 15 luglio. Secondo quanto rende noto la sovraintendenza nazionale per la migrazioni il numero medio di 1.300 ingressi al giorno è salito progressivamente nelle ultime due settimane fino ad arrivare a 5.400 ingressi mercoledì 12 giugno. L'annuncio delle autorità peruviane è arrivato lo scorso 7 giugno. “Vogliamo assicurare una immigrazione ordinata e sicura, attraverso un migliore controllo dei cittadini venezuelani in entrata. Per questo a partire dalla prossima settimana potranno entrare nel paese solo i venezuelani con passaporto e con il visto corrispondente”, ha dichiarato il presidente Martin Vizcarra. (segue) (Res)