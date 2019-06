I fatti del giorno - America Latina (4)

- Colombia: presidente Duque da lunedì 17 in Regno Unito, Francia e Svizzera - Il presidente della Colombia, Ivan Duque, si recherà la prossima settimana in Europa per una missione di lavoro in Regno Unito, Francia e Svizzera. Il capo dello stato sarà lunedì 17 giugno a Londra, capitale del Regno Unito, dove incontrerà la primo ministro uscente Theresa May. Un bilaterale che, stando all'agenda rilanciata dai media locali, dovrebbe seguire una conferenza alla canning House, centro studi per la promozione dell'intesa e delle relazioni tra il Regno Unito, l'America latina e la Spagna. Duque si recherà quindi in visita all'istituto Francis Crick, struttura specializzata in ricerche medico-scientifiche, e quindi sosterrà un incontro con la comunità colombiana a Londra. (segue) (Res)