Matera: venerdì 21 l'inaugurazione della rassegna "La poetica dei numeri primi"

- Sarà inaugurata fra il 21 e il 23 giugno la terza grande mostra del programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 "La poetica dei numeri primi. Da Pitagora agli algoritmi", con la direzione scientifica del matematico Piergiorgio Odifreddi, coprodotta da Fondazione Matera Basilicata 2019 e Polo Museale della Basilicata. La mostra, hanno fatto sapere i suoi promotori, intende vedere la matematica dall'interno, attraverso la bellezza dei numeri e i suoi contenuti specifici, e dall'esterno attraverso i numeri della bellezza e le sue relazioni con il resto della cultura. Il progetto si svilupperà in cinque esposizioni fra Metaponto (Mt) e Matera, con due percorsi, storico-didattico e artistico, un laboratorio interattivo, a cui si affiancheranno una serie di iniziative che si svolgeranno in parte a giugno, in occasione del solstizio d'estate, e in parte a settembre, per l'equinozio d'autunno. Venerdì 21 giugno alle 18.30 si terrà la cerimonia di apertura delle due mostre allestite presso il Museo archeologico di Metaponto in un percorso tra storia, arte e matematica: "Numeri nel tempo. Contare, misurare, calcolare" a cura di Claudio Bartocci e Luigi Civalleri e "Riempire il vuoto. Le simmetrie da M.C. Escher ai contemporanei" a cura di Federico Giudiceandrea. (segue) (Ren)